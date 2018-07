Sem Wellington, Levir Culpi faz mistério no time do Fluminense

O técnico Levir Culpi fez mistério nesta quarta-feira no último treino de preparação para o jogo contra a Chapecoense, nesta quinta, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). O treinador não revelou a escalação da equipe carioca, que terá mudanças no ataque em razão do desfalque de Wellington.

Um dos destaques da equipe neste Brasileirão, Wellington cumprirá suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético-MG, na segunda. Sem ele, Levir Culpi terá Marcos Junior e Magno Alves como opção, sendo que o segundo sai em vantagem nesta disputa.

Isso porque Magno Alves participou dos quatro gols do Flu no triunfo sobre o Atlético, mesmo entrando somente no segundo tempo da partida. Henrique Dourado e Danilinho também são opções, embora o segundo tenha ido mal na segunda e tem boas chances de retornar ao banco de reservas.

No meio de campo, certo é o retorno de Pierre, que foi desfalque no início da semana por cumprir suspensão. Desta forma, o Flu deve entrar em campo nesta quinta escalado com Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre, Douglas, Cícero e Scarpa; Marcos Junior (Danilinho) e Magno Alves (Henrique Dourado).