Sem Wellington Paulista, Cruzeiro treina com Farías Ainda se recuperando de contusão no joelho direito, o atacante Wellington Paulista não treinou nesta quinta-feira e segue como dúvida no time do Cruzeiro que faz o clássico contra o Atlético-MG, domingo, em Uberlândia, pelo Brasileirão. Sem poder contar com o titular, o técnico Cuca escalou o argentino Farías no ataque durante o treinamento tático.