Sem Wendell, Grêmio treina com Breno pelo lado esquerdo

PORTO ALEGRE - O Grêmio realizou nesta quarta-feira seu primeiro treino sem Wendell, negociado com o Bayer Leverkusen, e Enderson Moreira parece já ter escolhido o substituto para o lateral. Durante o trabalho realizado no gramado suplementar do Estádio Olímpico, o treinador escalou o jovem Breno no setor e deve confirmá-lo como titular para o duelo diante do Fluminense, domingo, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta, os jogadores foram divididos em um coletivo que promoveu a disputa do ataque com a defesa titular. Com isso, Dudu e Barcos enfrentaram aqueles que devem ser escalados no setor defensivo no domingo: Pará, Werley, Bressan e Breno.

Por mais que seja a escolha lógica para substituir Wendell, a escalação de Breno gera uma certa surpresa. Isso porque ao perder o titular da lateral para o primeiro duelo diante do San Lorenzo, na Libertadores, Enderson preferiu improvisar Léo Gago no setor por considerar que Breno, de 19 anos, ainda não estava pronto para assumir a vaga.

Desta vez, no entanto, o jovem jogador largou na frente de Marquinhos, jogador recém-contratado junto ao Figueirense. Com isso, o Grêmio deverá ser escalado diante do Fluminense com: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Bressan e Breno; Ramiro, Ramiro, Alan Ruiz e Rodriguinho; Dudu e Barcos.