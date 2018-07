Sem Wesley e Mendieta, Kleina testa Ananias e Eguren

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina comandou nesta quinta-feira um treinamento coletivo na Academia de Futebol e deu pistas do time que deve enfrentar o América-RN, sábado, no Pacaembu. Sem poder contar com Wesley e Mendieta, suspensos, o treinador testou a equipe no 4-3-3 e no 4-4-2.

A formação inicial da atividade tinha Ananias entre os titulares, ao lado de Leandro e Alan Kardec no ataque. No meio, Charles e Márcio Araújo ficavam mais na marcação e Valdivia era o criador de jogadas. No segundo tempo, Kleina sacou Ananias e colocou Eguren, deixando um time mais fechado no meio de campo.

Além de Wesley e Mendieta, outro que deve ser desfalque é o atacante Vinícius. Ele sente dores no tornozelo direito e sequer foi para o gramado nesta quinta-feira. O Palmeiras deve ir a campo com: Fernando Prass; Luis Felipe, Henrique, Vilson e Juninho; Márcio Araújo, Charles e Valdivia; Ananias (Eguren), Leandro e Alan Kardec.