Sem Weverton, Prass e Jailson voltam a disputar posição no Palmeiras

Após um mês, Fernando Prass e Jailson voltam a disputar a posição de titular no gol do Palmeiras. Primeira opção no elenco alviverde, Weverton está com a seleção brasileira e será desfalque nas partidas contra Santos e Botafogo.

Na última vez que Weverton foi convocado, Jailson atuou em uma partida e Prass em outra. Foram justamente os dois primeiros jogos do técnico Mano Menezes à frente da equipe.

Jailson foi titular na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Goiás, no Serra Dourada. Na partida seguinte, Fernando Prass assumiu a posição na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, no Allianz Parque.

Weverton está à disposição da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, em Singapura. A expectativa é de que o goleiro retorne ao Palmeiras para a partida contra a Chapecoense, no dia 16, pelo Brasileirão.

Uma provável escalação do Palmeiras para o clássico contra o Santos tem: Fernando Prass (Jailson); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, Willian e Luiz Adriano.

O clássico será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras é o segundo colocado do campeonato, com cinco pontos a menos do que o líder Flamengo e com três de vantagem sobre o Santos, terceiro colocado.