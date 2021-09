Sem Willian, mas com Roger Guedes, Corinthians mira vitória sobre o Juventude para se firmar no G-6

Em lua de mel com a torcida, o Corinthians busca a quarta vitória seguida no Brasileirão contra o Juventude nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Na sexta colocação, o triunfo em casa pode levar o time alvinegro aos 30 pontos, um a menos que o Flamengo, e colocar a equipe de vez na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Apesar do entusiasmo causado pela contratação de Willian, que retornou ao clube do coração após passar 14 anos jogando na Europa, o torcedor corinthiano ainda vai ter que esperar para ver o meia em campo. O atleta revelou em sua apresentação nesta segunda-feira que não foi relacionado para o confronto para seguir aprimorando a parte física. Sem atuar há quatro meses, ele vinha treinando separado no Arsenal. “Espero que no próximo fim de semana eu esteja bem para entrar em campo novamente", disse.

Por outro lado, existe a expectativa de Roger Guedes fazer sua estreia com a camisa do Corinthians. Regularizado pela CBF, o atacante vinha treinando com o grupo nos últimos dias e está relacionado para o confronto, mas deve começar a partida no banco de reservas. "Estamos formando uma excelente equipe e vamos incomodar no campeonato. Não vejo a hora estrear. Estou muito feliz aqui", comentou o atleta.

Com a terceira melhor defesa do Brasileirão — apenas 15 gols sofridos — e sem ser vazado há dois jogos, o Corinthians aproveitou os últimos treinamentos para fazer ajustes no setor ofensivo. Mesmo com as chegadas de Giuliano e Renato Augusto, o desempenho no ataque corinthiano segue abaixo do ideal, o que foi refletido nas magras vitórias por 1 a 0 sobre Grêmio e Athletico-PR. Em ambos os confrontos, o adversário teve o dobro de finalizações do time paulista.

No domingo, o técnico Sylvinho realizou um treino tático e um trabalho de bolas paradas no CT Joaquim Grava. Com Adson ainda se recuperando de um trauma na perna esquerda, Renato Augusto e Luan brigam por uma vaga na equipe titular. A tendência é que o meia ganhe a posição e faça seu primeiro jogo como titular após o retorno ao clube.

Pelo lado da equipe gaúcha, a expectativa para o duelo na capital paulista também é das melhores. Sem perder há quatro partidas, o Juventude vai em busca da sua segunda vitória fora de casa na competição para aumentar a distância da zona de rebaixamento. A equipe de Caxias do Sul está na 14ª colocação, com 22 pontos, quatro a mais que o América-MG, que abre o Z-4 com 18 somados.

O técnico Marquinhos Santos terá duas ausências importantes na equipe titular para o confronto desta terça. O lateral-direito Michel Macedo e o volante Matheus Jesus, destaques da equipe no Brasileirão, estão emprestados ao time gaúcho pelo Corinthians e, por isso, não vão a campo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x JUVENTUDE

CORINTHIANS — Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Renato Augusto (Luan); Jô. Técnico: Sylvinho.

JUVENTUDE — Marcelo Carné; Paulo Henrique (Ricardinho), Vitor Mendes, Rafael Forster (Quintero) e William Matheus; Dawhan (Jadson), Guilherme Castilho e Chico (Wagner); Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

ÁRBITRO — .Ramon Abatti Abel (SC)

HORÁRIO — 21H30.

LOCAL — Neo Química Arena - São Paulo, SP.

ONDE ASSISTIR — Pay-per-view