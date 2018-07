Sem Xavi e Alexis, Neymar deve ser titular no Barcelona

BARCELONA - O atacante Neymar deve ser novamente titular do Barcelona na partida deste domingo contra o Valencia, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Neste sábado, o técnico Gerardo Martino avisou que vai poupar o atacante chileno Alexis Sánchez e Xavi Hernández, referência do meio-de-campo do clube catalão, do duelo.

A ausência de Alexis abre espaço para Neymar ser novamente titular, como aconteceu na última quarta-feira, no empate por 0 a 0 com o Atlético de Madrid, que garantiu ao Barcelona o título da Supercopa da Espanha. "Xavi e Alexis tem jogado muito e, de acordo com os meus critérios, é hora de descansá-los por um jogo", disse Martino.

Se não terá Xavi e Alexis, o Barcelona terá o reforço do lateral Adriano no duelo com o Valencia. O jogador brasileiro ficou fora do confronto com o Atlético de Madrid por causa de uma lesão muscular, mas está liberado e foi relacionado para o duelo deste domingo. O atacante argentino Lionel Messi, que também sofreu com contusões recentemente, também vai enfrentar o Valencia, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.