Sem Zé Roberto, Luxemburgo fecha treino e faz mistério

O principal objetivo de Luxemburgo é definir o substituto de Zé Roberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador conta com o retorno de Elano, recuperado de contusão, mas não adiantou quem fará dupla com o meia. Marco Antônio e Guilherme Biteco brigam pela vaga. Há ainda a possibilidade de que o esquema com três atacantes seja adotado e, assim, Kleber seria o titular.

De certo mesmo, apenas a volta do zagueiro Cris ao time titular. O jogador, que cumpriu suspensão na última rodada da Libertadores, diante do Huachipato, deverá formar dupla de zaga com Bressan, já que Werley está contundido. Com isso, o Grêmio deve ir a campo com: Dida; Pará, Cris, Bressan e André Santos; Fernando, Souza, Elano e Marco Antônio (Guilherme Biteco); Vargas e Barcos.

O Grêmio não terá Vanderlei Luxemburgo no banco nesta quarta, já que ele foi suspenso por seis jogos pelo incidente diante do Huachipato. O treinador, aliás, está pressionado depois da eliminação do Campeonato Gaúcho e da campanha irregular na primeira fase da Libertadores. Uma eliminação nas oitavas poderia selar sua saída do clube gaúcho.