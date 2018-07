Sem Zé Roberto, Palmeiras testa Dudu e Alan Patrick

O técnico Oswaldo de Oliveira pode escalar o time do Palmeiras com novidades para o jogo contra a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A grande surpresa fica para uma possível saída do lateral-esquerdo Zé Roberto, que treinou nesta quarta-feira entre os reservas. João Paulo, Alan Patrick e Dudu são as novidades do time.

O treinador comandou um trabalho de cobranças de faltas para a área e de escanteios. João Paulo e Alan Patrick eram os responsáveis pelas cobranças do time titular enquanto Victor Luis e Ayrton batiam para os reservas. A formação titular foi: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e João Paulo; Renato, Gabriel, Allione, Alan Patrick e Dudu; Leandro Pereira.

Já na equipe reserva, o time escalado foi: Jailson; Ayrton, Wellington, Jackson e Zé Roberto; Amaral, Victor Luis, Robinho, Rafael Marques e Maikon Leite; Cristaldo. O meia Valdivia continuou fazendo trabalho na academia, para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Arouca treinou em outro gramado, com outros jogadores que não foram aproveitados na atividade e Aranha correu em torno do campo.

O Palmeiras vai inscrever ainda nesta quarta-feira mais alguns jogadores para o Campeonato Paulista. Até o momento, 18 jogadores foram inscritos e restam 10 vagas. Alan Patrick e Dudu serão algumas das novidades.