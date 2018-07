Semana complicada faz Palmeiras temer volta à zona de rebaixamento

Perder para o Santos no domingo fez o Palmeiras relembrar que a luta contra o rebaixamento no Brasileiro ainda não terminou. Após três vitórias seguidas, a equipe caiu duas posições e voltou a rondar o descenso justamente na semana em que terá dois difíceis jogos.

O primeiro compromisso é nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, contra o líder Cruzeiro. Depois, no sábado, é a vez de enfrentar o Corinthians, no Pacaembu. Os clássicos paulistas têm complicado o Palmeiras neste Brasileiro. Até agora a equipe perdeu os quatro jogos disputados.

"A gente sabe que jogar no Mineirão é difícil, mas é bom lembrar que o Cruzeiro tem tropeçado bastante. Então, temos chance de conseguir um bom resultado", disse o atacante Henrique, artilheiro do campeonato com 14 gols.

Pontuar no Mineirão será fundamental para manter a distância segura de quatro pontos da zona de rebaixamento, pois nesta rodada os três últimos colocados jogam em casa. Isso inclui ainda o confronto direto entre o lanterna Coritiba e Botafogo (17.º), no Couto Pereira.

Para enfrentar o Cruzeiro a equipe deve ter ainda o desfalque de Marcelo Oliveira. O volante pertence ao time mineiro e está emprestado ao Palmeiras. Por isso, caso queira escalar o jogador, o clube terá de pagar uma multa.

A opção mais provável do técnico Dorival Junior deve ser pela entrada de Washington como substituto. Renato também pode ganhar uma chance, mas, como se recupera de lesão muscular sofrida há quase um mês, ainda está sem ritmo de jogo.

Três atletas do time foram convocados nesta segunda-feira para a seleção Sub-21. Os laterais João Pedro e Mateus Muller e o zagueiro Nathan vão participar de um torneio na China, a partir do dia 8.