Semana Neymar: Acompanhe as notícias do craque por meio do site do Barcelona

SÃO PAULO - Neymar já está treinando com os companheiros no Barcelona. Nesta segunda-feira, o clube divulgou fotos do atacante brasileiro trabalhando ao lado dos novos colegas na cidade espanhola. Daniel Alves, seu amigo da seleção, ficou com o novo personagem o tempo todo. Entusiasmado com a estreia iminente no futebol internacional, que acontece nesta semana, Neymar publicou nas redes sociais: 'Meu sonho se realizou. Obrigado, Senhor!'.

Confirmado em amistoso contra o Santos, sexta-feira, o jogador também foi escalado para partida contra o Lechia Gdansk, na Polônia, na tarde desta terça-feira, e deve entrar em campo por pelo menos alguns minutos. A equipe catalã também vem demonstrando grande expectativa com a chegada do craque e mostra como estão os preparativos da equipe espanhola para a temporada. Acompanhe o dia a dia do Barcelona no site oficial do clube: fcbarcelona.com/ e na Barça TV no Youtube.