Semana sem jogos aumenta expectativa por estreia de Scarpa no Palmeiras

O calendário ajudou e o Palmeiras está ansioso. Como não há jogos marcados no meio da semana, o clube ganhou mais tempo para treinar e se preparar para a possível estreia do meia Gustavo Scarpa. O jogador recém-contratado tem trabalhado para recuperar a forma física e pode aparecer como novidade no elenco que no domingo vai enfrentar o Santos, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

+ Palmeiras registra receita recorde em 2017

+ Clube recusa oferta de empresários por zagueiro do Milan

Scarpa completará nesta semana 20 dias de pré-temporada, período até superior ao que a maioria do elenco teve entre a reapresentação, em 3 de janeiro, e a estreia no Estadual, dia 18. O meia tem trabalhado com bola sob supervisão dos preparadores físicos do Palmeiras. O técnico Roger Machado só quer utilizá-lo quando o reforço tiver plenas condições, situação que pode ser atingida nesta semana.

O clube adotou uma preparação física diferenciada para Scarpa pois o meia não conseguiu ter uma pré-temporada adequada. A indefinição sobre a saída do Fluminense, contra quem o jogador moveu um processo na Justiça no valor de R$ 9 milhões, atrapalhou o começo dos trabalhos de 2018. O reforço palmeirense chegou, inclusive, a contratar um preparador físico particular para minimizar a defesagem na parte física.

No entanto, a comissão técnica do Palmeiras preferiu a cautela. Desde a chegada ao Palmeiras, dia 15, Scarpa tem treinado em ritmo forte e aguarda a liberação do clube para estrear. O período sem jogos nesta semana vai aumentar as chances dele ser integrado ao time titular nos trabalhos e intensificar a preparação para ser utilizado contra o Santos.

O mesmo processo específico de pré-temporada foi utilizado em outros jogadores. O meia Moisés, por exemplo, teve uma preparação diferenciada e só estreou no ano no último domingo, ao entrar no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino. O zagueiro Edu Dracena também cumpre o cronograma, porém em estágio anterior ao de Scarpa. O defensor recebe cuidados especiais para evitar lesões e poder atuar mais vezes na temporada.