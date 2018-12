Semifinais da Liga das Nações terão Holanda x Inglaterra e Portugal x Suíça

Em sorteio realizado nesta segunda-feira, a Uefa definiu os semifinalistas da primeira edição da sua Liga das Nações. A Inglaterra, quarta colocada na Copa do Mundo da Rússia, vai enfrentar a Holanda, enquanto o anfitrião Portugal terá pela frente a Suíça. Os jogos serão disputados nos dias 5 e 6 de junho, todos em solo português.

Anfitrião desta fase da competição, Portugal vai receber os suíços no dia 5, no estádio do Dragão, com capacidade para 50 mil torcedores, na cidade de Porto. No dia seguinte, holandeses e ingleses vão duelar no estádio Dom Afonso Henriques, que pode receber 30 mil fãs, na cidade de Guimarães.

A disputa da grande decisão e do terceiro lugar serão no dia 9. O duelo entre os perdedores das semifinais será em Guimarães. E os finalistas vão entrar em campo em Porto. O vencedor será o primeiro campeão da Liga das Nações, competição inaugurada neste ano, após a Copa do Mundo.

Os quatro semifinalistas avançaram na competição ao ficarem em primeiro lugar em seus respectivos grupos na Liga A do torneio.

SEDES DEFINIDAS

O sorteio foi realizado em Dublin em evento do Comitê Executivo da Uefa, que tomou outras decisões relativas às suas competições. Foram definidas as sedes para três torneios organizados pela entidade. A Eurocopa feminina de julho de 2021 será realizada na Inglaterra, enquanto a Eurocopa Sub-21 (2019/2021) será na Hungria e Eslovênia, em junho de 2021. E as finais da Liga dos Campeões de Futsal serão disputadas em Almaty, no Casaquistão, entre 25 e 28 de abril de 2019.