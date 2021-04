Semifinais da Liga dos Campeões terão protagonismo brasileiro e duelo Neymar x Gabriel Jesus

As semifinais da Liga dos Campeões vão ser um confronto das estrelas brasileiras que estão em alta na Europa e têm papel de protagonista nas equipes. O Paris Saint-Germain, liderado por Neymar, vai enfrentar o Manchester City, de Gabriel Jesus. Do outro lado, a chave terá o encontro entre o Chelsea, do veterano zagueiro Thiago Silva, diante do Real Madrid, do atacante Vinícius Junior, de apenas 20 anos. Os confrontos começam em 27 de abril.

O encontro mais aguardado das semifinais será sem dúvida entre Paris Saint-Germain e Manchester City. Os dois ricos clubes buscam há anos o inédito título da Liga dos Campeões. A disputada semifinal foi formada após os times superarem adversários alemães. O PSG passou pelo atual campeão Bayern de Munique. Já os ingleses, eliminaram o Borussia Dortmund.

A expectativa agora é como dois brasileiros tão amigos entre si vão se comportar no papel de rivais. Neymar e Gabriel Jesus formam uma parceria desde a campanha do ouro olímpico nos Jogos do Rio. Os dois têm uma forte amizade fora de campo e pela primeira vez vão ser adversários na carreira. Ambos estão perto do grande objetivo que os conduziu até essas duas equipes: ganhar uma Liga dos Campeões como protagonistas.

Neymar é quem se cobra mais por esse feito, afinal pretende ser escolhido um dia o melhor jogador do mundo. O camisa 10 do PSG tem seis gols em sete partidas nesta edição do torneio continental. Além disso, tem atuado muito bem e sido um líder da equipe. Gabriel Jesus não fica tão atrás. São 13 gols anotados nesta temporada na Europa e uma série de elogios recebidos pelo treinador que tanto o admira, Pep Guardiola.

A relevância dos dois se reflete no valor deles no mercado de transferências. Segundo o site especializado Transfermarkt, Neymar vale cerca de R$ 745 milhões. Gabriel Jesus, por sua vez, vale R$ 400 milhões. Talentos e igualmente valiosos, os dois podem ser decisivos para que os ricos PSG e Manchester City alcancem finalmente o objetivo de se tornaram vencedores do torneio.

A outra semifinal envolve equipes que já foram vencedoras do torneio. Real Madrid e Chelsea chegam às semifinais depois de baterem, respectivamente, Liverpool e Porto. Os destaques brasileiros dessas equipes vivem situação oposta na carreira. O veterano Thiago Silva, de 36 anos, busca um título inédito para o currículo. O jovem Vinícius Júnior, de 20 anos, pode ser a estrela de uma nova conquista do Real, dono de 13 taças da Liga dos Campeões.

Com valor de mercado estimado em R$ 271 milhões, Vinicius Junior é a grande sensação do Real Madrid. O atacante ex-Flamengo arrancou elogios do técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, depois de ter feito dois gols na partida de ida das quartas de final. Ser titular virou uma constante para o garoto, que espera agora conquistar esse mesmo espaço na seleção brasileira. Além dele, outro grande nome brasileiro do elenco é o volante Casemiro.

Quem tem espaço cativo com o técnico Tite é o zagueiro Thiago Silva. Revelado no Fluminense, o jogador chegou ao Chelsea no meio do ano passado para se manter em alto nível e participar de mais uma Copa. O experiente defensor acumula mais de uma década no futebol europeu é a grande segurança da equipe inglesa para repetir o que fez em 2012, quando também era um azarão e acabou como vencedora do torneio.