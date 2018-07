Semifinais da Série C terão Fortaleza x Sampaio Corrêa na próxima segunda-feira

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira as datas dos confrontos de ida e volta das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. A abertura da fase que dá vaga à decisão será às 19 horas deste domingo, quando São Bento e CSA se enfrentam no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). A segunda partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, e está marcada para o dia 7 de outubro, um sábado, às 19h30. Os semifinalistas já garantiram o acesso para a Série B de 2018.

O confronto da outra semifinal entre Fortaleza e Sampaio Corrêa começa às 20h45 da próxima segunda-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza. A data foi definida a pedido da diretoria do clube cearense, já que o estádio vai receber um show neste sábado e o domingo está reservado para desmontar a estrutura do evento.

Foi sugerido que o jogo fosse disputado no estádio Presidente Vargas, também na capital do Ceará, possibilidade vetada pela direção do Fortaleza. O objetivo é levar mais de 50 mil torcedores à Arena Castelão, sendo algo positivo tanto em termos financeiros como técnicos com o apoio ao time. A partida de volta vai ser disputada às 17 horas do dia 7 de outubro, no estádio Castelão, em São Luís.

A definição dos mandos de campo foi feita de acordo com as campanhas do times. CSA e Sampaio Corrêa decidem em casa porque tiveram o melhor desempenho que seus adversários na somatória da primeira fase e das quartas de final. O time maranhense somou 36 pontos no total, enquanto que o Fortaleza fez 30. O São Bento, por sua vez, teve 35 e o CSA conseguiu 38. O gol fora de casa vale como critério de desempate.

Confira as semifinais da Série C do Brasileiro:

JOGOS DE IDA

01/10 - Domingo

19 horas São Bento-SP x CSA-AL

02/10 - Segunda-feira

20h45 Fortaleza-CE x Sampaio Corrêa-MA

JOGOS DE VOLTA

07/10 - Sábado

17 horas Sampaio Corrêa-MA x Fortaleza-CE

19 horas CSA-AL x São Bento-SP