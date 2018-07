Semifinal da Copa da China fica marcada por briga fora do estádio

Em jogo válido pela semifinal da Copa da China entre Jiangsu Suning e Shanghai Shenhua, o futebol ficou em segundo plano. Fora do estádio, torcedores dos dois clubes entraram em conflito. Em vídeo gravado é possível ver membros da torcida do Jiangsu dando chutes e socos no torcedor do time adversário.

Nas imagens, alguns torcedores do Jiangsu aparecem em tentativa de impedir o tumulto. Após a confusão, o rapaz se levanta e deixa o local sendo vaiado. Já nos gramados, com os brasileiros Ramires e Alex Teixeira, o Jiangsu Suning conseguiu vencer e se classificar à final da competição. A grande decisão será contra o Guangzhou Evergrande que conta com o técnico Felipão, além de nomes como Ricardo Goulart, Alan e Paulinho.