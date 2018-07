Semifinal do Paulistão força Guarani a jogar na segunda-feira pela Série A2

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta terça-feira a alteração da data do jogo entre Guarani e Barretos, pela 18.ª e penúltima rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. A partida, antes marcada para este domingo, será realizada dia seguinte, uma segunda, por causa da Ponte Preta.

Com a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, a rival alvinegra irá enfrentar o Palmeiras no domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Por questões de segurança, a FPF efetuou a troca na partida do Guarani, que agora será disputada no dia 17, às 20 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

O jogo contra o Barretos deve ser fundamental para o time campineiro na briga pela classificação. No momento, ocupa o quarto lugar com 27 pontos e é forte candidato a garantir a vaga na próxima fase da Série A2. Dependendo dos resultados, a classificação pode ser confirmada nesta partida.

Antes, porém, o Guarani terá um jogo como visitante. Nesta quarta-feira, os comandados do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, vão até Mogi Mirim (SP) para enfrentar os donos da casa, às 16 horas, pela 17.ª rodada. Com relação ao time titular, o treinador tem uma dúvida na lateral esquerda, já que Denis Neves saiu lesionado no empate por 1 a 1 contra a Portuguesa.

O provável Guarani para enfrentar o Mogi Mirim terá Leandro Santos; Lenon, Genilson, Diego Jussani e Denis Neves (Bruno Souza); Evandro, Bruno Nazário, Fumagalli, Marcinho e Uederson; Eliandro.