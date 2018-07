Semifinal Santos x Grêmio tem ingressos esgotados

Dois dias antes da partida decisiva entre Santos e Grêmio, pelas semifinais da Copa do Brasil, os ingressos para o jogo na Vila Belmiro foram esgotados. Nesta segunda-feira, o time santista anunciou que as 14.400 entradas colocadas à venda para o confronto foram todas vendidas.

A grande maioria dos ingressos foi adquirida por sócios do Santos, que tiveram prioridade na venda e já representam quase o dobro da lotação máxima da Vila. Mesmo assim, ainda restaram cerca de 2 mil entradas à disposição para os torcedores, que foram comercializadas nesta segunda.

Com casa cheia, o Santos vai buscar na quarta, às 21h50, a vitória que precisa para avançar à final da Copa do Brasil. Depois de perder por 4 a 3 no Olímpico, o time santista se classifica com um triunfo simples sobre o Grêmio, por 1 a 0, já que terá marcado mais gols fora de casa.