Semifinalista da Série D, Globo-RN acerta ida do atacante Romarinho ao Fluminense

Sem dinheiro pra fazer grandes investimentos e sem poder contratar jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense está recorrendo às outras divisões nacionais. Na semana passada acertou com Robinho, meia-atacante de 22 anos do Figueirense, e com o volante Richard, de 23 anos do Atibaia (SP), e agora contratou o atacante Romarinho, destaque do Globo-RN, um dos semifinalistas da Série D e que garantiu o acesso para a Série C neste final de semana.

Romarinho é velocista, tem 23 anos e é o maior artilheiro da história do clube com 21 gols. Na Série D ele fez três e se mostrou líder do time. É nascido na própria cidade de Ceará-Mirim (RN) e só passou por clubes do Rio Grande do Norte. Formado na base do ABC, chegou ao Globo em 2014, mas esteve emprestado para o América-RN e Força e Luz.

O atacante é uma indicação do técnico Abel Braga, do Fluminense, desde o confronto entre ambos pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogador deve estar nesta quinta-feira no Rio para assinar contrato e nem deve mais vestir a camisa do time potiguar, que, após o acesso, busca o título inédito.

O negócio foi confirmado pelo presidente do clube, Marconi Barreto. "É um negócio bom para o clube e para o Romarinho", disse o dirigente sem revelar os valores envolvidos. Na verdade, o atleta deve ir para as Laranjeiras por empréstimo até o final do ano sem custos e com preço de passe estipulado.

Marconi Barreto tem uma dívida de gratidão com o clube carioca, que emprestou alguns jogadores da base no início da temporada. O Globo é um clube empresa criado há menos de cinco anos, que foi vice-campeão no Estadual e agora conquistou o acesso inédito à Série C.