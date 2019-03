Seminário discute a importância de profissionalizar o futebol brasileiro

Transformar a administração amadora do futebol brasileiro em algo profissional pode ser o segredo para recolocar o País no topo do esporte e voltar a competir em pé de igualdade com os grandes da Europa. Essa é a principal avaliação do Seminário Futebol, Finanças e Risk Management, organizado pela empresa francesa Sport Value, em São Paulo, na tarde desta terça-feira.

"Quando fui contratado, eu me indaguei o que estava indo fazer em um clube de futebol. Isso porque eu tinha ido apenas três vezes na minha vida ao Maracanã. E duas delas foram para shows. É obvio que eu amo o Flamengo, mas eu não sou fanático e me disseram que era exatamente esse perfil que gostariam para esse cargo. Alguém que saberia separar o sucesso no trabalho com a paixão", disse Marcio Garotti, diretor financeiro do Flamengo, apontado como um dos clubes com situação financeira mais saudável do Brasil.

Fazer do futebol um negócio além das quatro linhas é outro ponto de consenso entre os representantes das equipes presentes no evento. "A diferença do futebol para uma empresa é que ele é menos organizado", apontou Giovane Zanardo dos Santos, diretor financeiro do Internacional.

Outro clube que adotou a profissionalização em sua gestão foi o São Paulo, que desde o fim de 2016 passou a contar com dirigentes remunerados, com a criação de uma diretoria executiva profissional. Elias Albarello, conselheiro do clube há muitos anos e que hoje em dia é responsável pelo departamento financeiro, citou iniciativas indispensáveis para melhorar a gestão dos clubes no Brasil.

"A gestão financeira no futebol não pode ser tão impactada pelos resultados nas quatro linhas. A competição está dentro do campo. Fora dele, os clubes têm que ser parceiros e caminhar juntos", opinou, recebendo o apoio do dirigente do Flamengo, que apesar do bom momento financeiro em relação aos rivais, não deseja mais essa disparidade.

"Isso é bom para a saúde do futebol brasileiro. Que todos os clubes sejam cada vez mais fortes", completou Garotti.

Um modelo a ser seguido

O Porto tem um modelo de negócio que pode ser seguido pelos brasileiros. Segundo detalha Jorge Frias Rocha, executivo financeiro da equipe, o plantel do atual campeão português é avaliado em 234 milhões de euros, menos que o valor pago pelo PSG apenas para contratar Neymar.

Para conseguir se manter competitivo, o clube português criou algumas empresas, entre eles uma agência de viagens, uma corretora de seguros, um e-commerce, uma empresa para manutenção do Estádio do Dragão, possui ações na Bolsa e também o PortoMedia, um canal de notícias oficial do clube, que tem o intuito de "descentralizar um pouco as informações", já que o Porto não fica em Lisboa, capital de Portugal, sede das outras grandes equipes do futebol local. Segundo o executivo, mesmo com todos esses ativos, o orçamento da equipe gira em torno de 150 milhões de euros.