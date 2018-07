Senegal demite técnico após decepção na Copa Africana Decepcionada com a péssima campanha na Copa Africana de Nações, a Federação Senegalesa de Futebol anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico da seleção, Amara Traore. Ele deixou o cargo após cair na primeira fase da competição, que segue sendo disputada no Gabão e na Guiné Equatorial.