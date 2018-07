Senegalês Diop teme a realização de Copa África pelo Ebola

O meio-campista senegalês do Levante, Pape Diop, afirmou nesta quarta-feira que o vírus Ebola dá “um pouco de medo”, ainda que se tenha “exagerado” sobre a situação. Para ele, se a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidir realizar a próxima edição da Copa África, os jogadores deverão participar, queiram ou não.

Diop, que poderia atuar pela seleção de seu país para disputar o campeonato, em janeiro de 2015, disse que entende as dúvidas do Marrocos em organizar o torneio. O motivo são os diversos casos de Ebola contabilizados no continente africano: “Entendo um pouco o Marrocos, visto que o vírus já matou mais de quatro mil pessoas. Eles não querem fazer porque o assunto do momento é controlar as pessoas e, organizando uma Copa na África, muitas coisas não são passíveis de serem controladas”, disse.

A CAF reafirmou que a Copa África vai acontecer e, agora, aguarda a confirmação por parte do Marrocos. A Fifa não se pronunciou. “Ao confirmar o torneio, os times classificados devem ir ao país”, explicou nesta quarta-feira, em entrevista. Diop, que joga duas partidas pelo Senegal na próxima semana, lembrou que a doença não chegou a muitas partes da África. “Vi que apenas três países estão infectados, dos 53 do continente. Estão exagerando e por isso, o medo. Se decidirem pela realização da Copa, nós jogadores temos de ir, querendo ou não”, insistiu.