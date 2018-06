Senegalês Mané exibe confiança: 'Vamos mostrar o que podemos fazer'

O astro da seleção de Senegal Sadio Mané está confiante para sua seleção fazer uma boa campanha na segunda Copa do Mundo da história do País. "Estamos apenas esperando por uma coisa: jogar nosso primeiro jogo e mostrar o que podemos fazer", afirmou o atacante do Liverpool, da Inglaterra.

A estreia dos africanos está marcada para terça-feira, às 12 horas (de Brasília), contra a Polônia, em Moscou. Sadio Mané é a esperança de gol dos senegaleses. Na última temporada, balançou as redes 20 vezes pelo time inglês.

Há grande expectativa no país para que a seleção repita a façanha do Mundial de 2002, no Japão e Coreia do Sul. Na ocasião, Senegal bateu a então campeã França, por 1 a 0, no primeiro jogo. Classificou-se em segundo lugar no grupo, atrás da Dinamarca, despachando para casa mais cedo os franceses e os uruguaios.

Algumas frustrações pela ausência nas Copas seguintes e, 16 anos depois, o país formou centenas de jogadores que têm mostrado qualidade. Tem exportado "pé de obra" para o mundo todo. Dos 23 convocados pelo técnico Aliou Cissé, nenhum joga em Senegal. A maioria atua na Inglaterra e França. "Tivemos uma boa preparação", resumiu Sadio Mané, um dos oito atacantes do grupo senegalês.