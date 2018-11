Senegalês Sadio Mané renova contrato e fica mais cinco anos no Liverpool

Sadio Mané, de 26 anos, renovou nesta quinta-feira seu contrato com o Liverpool por mais cinco temporadas. "Estou muito feliz por estender meu tempo no Liverpool", disse o senegalês, ao site oficial do clube inglês. "É um grande dia para mim e agora estou ansioso para ajudar o time a alcançar nossos sonhos e, principalmente, ganhar troféus."

Desde que foi contratado pelo Liverpool, vindo do Southampton em junho de 2016, o atacante se estabeleceu como um dos melhores da Europa. "Eu sempre disse que, quando soubesse que tinha chance de vir para cá, não precisaria pensar duas vezes. O clube certo no momento certo e com o treinador certo também. Eu vim aqui e fiquei muito feliz. Para mim, tomei a melhor decisão na minha carreira."

Mané foi eleito o "Jogador do Ano" após excelente temporada de estreia em 2016/17, e contribuiu com 20 gols na temporada passada - incluindo 10 na Liga dos Campeões, com a equipe do técnico Jürgen Klopp alcançando a final, ao ser derrotada pelo Real Madrid. Mané formou ótimo trio com o brasileiro Roberto Firmino e o egípcio Mohamed Salah. Em 89 jogos pelo Liverpool, foram 40 gols.

Depois de terminar em segundo atrás de Salah no prêmio de Jogador Africano do Ano de 2017, Mané teve seu nome incluído na lista dos 30 para a Bola de Ouro de 2018. O atacante disputou a Copa do Mundo da Rússia e fez um gol em três partidas disputadas.

"Este é um grande impulso para todos e outra demonstração de como os jogadores que temos neste clube estão comprometidos, não apenas com o nosso presente, mas com o nosso futuro também", disse Klopp. "Eu não consigo pensar em um único clube em qualquer lugar da Europa que não queira um jogador como Sadio."

O treinador não parou de enumerar elogios ao seu jogador. "Ele é um membro muito importante da nossa equipe. Ele irradia alegria e acho que isso se reflete em suas performances no campo. A única crítica que eu poderia ter sobre Sadio é que talvez às vezes ele seja o único a não ver o quão bom ele é", afirmou o treinador alemão.

No Campeonato Inglês, o Liverpool é o segundo colocado, com 30 pontos, dois atrás do Manchester City. Já na Liga dos Campeões, o time da terra dos Beatles lidera o Grupo C, com seis pontos, ao lado do Napoli.