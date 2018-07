Sensação da Eurocopa, Islândia vence a China em abertura de torneio

Sensação de 2016 devido ao seu desempenho surpreendente na Eurocopa, a Islândia começou bem a temporada 2017. Nesta terça-feira, em Nanning, venceu a China por 2 a 0 na abertura da China Cup. O torneio também tem Chile e Croácia, que se enfrentam na outra semifinal, na quarta.

Uma vez que o inverno rigoroso faz os campeonatos nacionais nórdicos começarem só na primavera no hemisfério norte, a Islândia pôde reunir boa parte da sua base titular. Nesta segunda, ganhou com gols de Finnbogason e Sigurdarson, ambos atletas que entraram no segundo tempo.

Da mesma forma, a China de Marcelo Lippi atua com força máxima, já que seu campeonato nacional tem calendário semelhante do brasileiro. Os chineses são lanternas do Grupo A das Eliminatórias da Ásia, em sexto, após o fim do primeiro turno. Os dois primeiros vão à Copa. Já a Islândia é terceira num grupo que tem Croácia em primeiro e Ucrânia em segundo.