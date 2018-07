Sensação do Alemão, Red Bull Leipzig bate Werder Bremen e assume vice-liderança

Maior surpresa do Campeonato Alemão neste início da temporada 2016/2017, o Red Bull Leipzig se mantém invicto na competição a cada rodada que passa. Neste domingo, na sua oitava partida no torneio, o time sensação venceu o Werder Bremen por 3 a 1 e assumiu a vice-liderança da tabela, a dois pontos do Bayern de Munique.

O grande destaque do jogo foi Naby Keita, que marcou dois gols para os donos da casa. Com o resultado, a equipe de Leipzig foi a 18 pontos e deixou o Werder Bremen estacionado com sete pontos, na 15.ª posição, a última antes da zona de rebaixamento.

Na partida, Keita abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. O atacante contratado por 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 51 milhões) carregou a bola pelo meio, driblando e trombando com os zagueiros, invadiu a área, passou pelo goleiro e empurrou para as redes.

Já na segunda etapa, aos 30, Davie Selke foi à linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou na medida para o jovem Keita, de 20 anos, escorar de cabeça e fazer 2 a 0 para os donos da casa.

O Werder Bremen respondeu no minuto seguinte, quando Fin Bartels bateu cruzado e Serge Gnabry apareceu na segunda trave para completar para as redes. Mas o Red Bull conseguiu se segurar bem até o final da partida e ainda ampliou a vantagem para 3 a 1 aos 45 minutos.

O gol foi marcado quando o goleiro Felix Wiedwald, dos visitantes, foi ao ataque para tentar cabecear em um escanteio, mas o time de Leipzig recuperou a bola e, em um rápido contra-ataque, Selke encontrou o gol vazio para selar a vitória.

Na sequência do Campeonato Alemão, o time de Leipzig continua na perseguição ao líder Bayern no próximo sábado, quando vai encara o Darmstadt, fora de casa. No mesmo dia, o Werder Bremen recebe o Freiburg.

SCHALKE BATE MAINZ - Ainda neste domingo, o Schalke 04 manteve a recuperação após um início de temporada desastroso. Atuando em casa, a equipe de Gelsenkirchen bateu o Mainz por 3 a 0, com dois gols de Bentaleb e um de Meyer.

Com a vitória, o Schalke deixou a zona de rebaixamento e assumiu a 14.ª posição, com sete pontos marcados - todos nas últimas três partidas. O Mainz, por sua vez, estacionou nos 11 pontos, em nono lugar.