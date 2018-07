'Sensação' do Inglês, técnico do Southampton descarta título

O Southampton é a 'sensação' da atual temporada do Campeonato Inglês. Com 7 vitórias em 10 partidas disputadas, a equipe ocupa a vice-liderança da liga que é, para muitos, a mais disputada do mundo. Apesar de estar apenas 4 pontos atrás do Chelsea, líder da competição, o técnico Ronald Koeman não acredita na chance de título.

"Acho que o Manchester City e o Chelsea são mais fortes durante toda a temporada, e não apenas em um jogo. Acho que talvez possamos vencê-los, mas na temporada inteira eles são mais fortes do que nós." O treinador holandês garantiu que não faz previsões, e pensa no campeonato jogo a jogo. "Não é necessário olhar muito adiante porque essa não é a melhor maneira de se obter sucesso", disse.

Porém, Koeman afirma que o time lutará por uma vaga em competições europeias da próxima temporada. "É claro que queremos continuar nesta direção. Nosso próximo passo é a Europa, nós sabemos disso. É um sonho para o clube e para a torcida". O Southampton não disputa torneios de nível internacional desde 2003.