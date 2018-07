'Senti um desânimo coletivo', afirma padre que rezou missa no Itaquerão

SÃO PAULO - Cerca de 1,3 mil operários retomaram nesta segunda-feira os trabalhos de construção do futuro estádio do Corinthians após a missa celebrada pelo padre Rosalvino Moran Viñayo. Em entrevista ao Estado, o religioso disse ter sentido no canteiro de obras um clima triste e de muito desânimo no primeiro dia de tarefas depois do acidente na última quarta-feira, quando a queda de um guindaste causou a morte de dois operários.

"Só o tempo vai amenizar a tristeza que os operários estão sentido. É algo muito dolorido, pois eles perderam o amigo", disse o padre, escolhido pelo clube para celebrar a missa por já atuar no bairro de Itaquera. "Foi uma fatalidade enorme, mas todos vão se recuperar. Senti todos eles com muita coragem de retomar os serviços depois da missa", contou.

A celebração religiosa durou cerca de meia-hora. Em seguida, os operários concentraram as atividades nas instalações elétricas e de ar condicionado dos camarotes. Os trabalhos na parte estrutural estão parados até pela interdição na área do prédio leste, onde houve o acidente. "Frisei bastante para os operários que eles precisam ter bom humor para recuperar as perdas. Fé, união e amor são os atributos mais importantes", explicou o padre.