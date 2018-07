Seongnam vence o Al-Wahda e enfrenta a Internazionale no Mundial

ABU DABI - O Seongnam se garantiu neste sábado na semifinal do Mundial de Clubes. Em confronto disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, o time sul-coreano goleou o Al-Wahda por 4 a 1 e, agora, enfrenta a Internazionale em 15 de dezembro. A outra semifinal será disputada entre Internacional e Mazembe, um dia antes.

Campeão asiático, o Seongnam fazia sua estreia na competição e contou sobretudo com a grande atuação do meia colombiano Molina, ex-jogador do Santos. Representante do país-sede, o Al-Wahda se despede com um gol marcado pelo atacante Fernando Baiano neste sábado. O volante Magrão e o meia Hugo eram os demais brasileiros do time dos Emirados Árabes.

Melhor organizado taticamente, o Seongnam Ilhwa abriu o placar logo aos quatro minutos com Molina, aproveitando falha da defesa adversária. Fernando Baiano ainda empatou aos 27 do primeiro tempo, mas o australiano Sasa Ognenovski colocou a equipe sul-coreana novamente em vantagem três minutos depois.

Na etapa final, o Al-Wahda ensaiou reação e criou boas oportunidades. E, após o time da casa quase empatar em dois lances seguidos, Sung Kuk Choi freou o entusiasmo da torcida e ampliou aos 26. Aproveitando o desânimo do adversário após o terceiro gol, o Seongnam Ilhwa fez o quarto com Dong Geon Cho dez minutos depois, garantindo o triunfo por 4 a 1.

AL-WAHDA - 1 - Adel; Basheer, Hadar (Al Shehhi), Eisa e Mahmoud; Hamdam, Magrão (Khalid), Hugo e Fahed (Al Khatiri); Ismaeil e Fernando Baiano. Técnico: Josef Hickersberger.

SEONGNAM - 4 - Sung Ryong; Sung Hwan, Byung Kuk, Sasa e Chul; Jae Sung, Kwang Jin (Jae Cheol), Molina (Jim Ryong) e Radoncic (Ho Young); Dong Geon e Sung kuk. Técnico: Tae Yong Shin.

Gols - Molina, aos quatro, Fernando Baiano, aos 27, e Sasa Ognenovski, aos 30 minutos do primeiro tempo; Sung Kuk Choi, aos 26, e Dong Geon Cho, aos 36 minutos do segundo tempo; Árbitro - Victor Carrillo; Cartões amarelos - Basheer, Sasa e Jae Cheol; Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Zayed Sports City, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.