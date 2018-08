Sequência de decisões vai marcar primeiro mês de trabalho de Felipão

O técnico Luiz Felipe Scolari vai chegar ao Palmeiras, na próxima sexta-feira, com pouco tempo para ajeitar o time e com uma agenda cheia de decisões pela frente. O novo comandante terá no primeiro mês de trabalho a decisão de dois mata-matas e uma sequência sem pausa de compromissos por três competições diferentes, com duas partidas no meio e no fim das semanas.

O novo treinador chega ao clube para a entrevista coletiva de apresentação e já comanda o Palmeiras pela primeira vez no domingo, contra o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Logo depois ele precisará definir a relação dos 30 inscritos para a disputa da Copa Libertadores. Para a fase de oitavas de final são permitidas cinco mudanças.

Nas semanas seguintes o treinador vai conduzir a equipe para três compromissos de mata-mata. Com Felipão o Palmeiras vai disputar as duas partidas contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, e mais a definição do confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, no Allianz Parque. O primeiro mês de trabalho dele coincide também com o fim do primeiro turno do Brasileiro.

A sequência de jogos importantes e a chegada do novo treinador vão obrigar o time a se adaptar rapidamente ao estilo do comandante. "Nós temos de acatar as mudanças o mais rápido possível. No Brasil tem pouco tempo de treinamento. Temos de ter concentração alta para pegar da melhor forma possível e conseguir os resultados, executar o que a comissão está pedindo", comentou o meia Moisés.