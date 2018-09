Sequência de tabus desafia força do Palmeiras no Brasileiro

Dois tabus se colocam no caminho do Palmeiras nas duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro, neste domingo, no Pacaembu, e depois contra o São Paulo, no sábado, no Morumbi, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari terá de lutar contra o passado recente para conseguir pontuar e se manter na briga pelas primeiras posições da competição.

Diante do Cruzeiro, o Palmeiras precisará superar o jejum de três sem ganhar do adversário. A última vitória foi por 3 a 2 em agosto de 2015, pela Copa do Brasil. Depois disso foram dez partidas. O resultado positivo faria o time alviverde assumir a liderança do Brasileiro e ter de torcer para um tropeço do São Paulo contra o Botafogo, no Rio, para manter a posição.

O São Paulo, aliás, será o adversário seguinte pela competição. O jogo no Morumbi representa um desafio, pois no estádio o Palmeiras não consegue vencer desde 2002. São 24 partidas consecutivas sem bater o rival. A oportunidade agora é além de superar esse jejum, poder derrotar o adversário direto na luta pels primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

MUDANÇA

A CBF oficializou nesta sexta-feira a mudança de local de dois jogos do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. As partidas contra o Grêmio, dia 14, e Ceará, no dia 21, foram transferidas do Allianz Parque para o Pacaembu. A arena estará fechada para receber o evento Z Festival e mais o show da cantora Shakira.