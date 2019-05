Sequência e problemas físicos fazem Cuca pensar em poupar o São Paulo

O São Paulo iniciou no último domingo a série de cinco jogos em apenas 15 dias. A sequência sem ter uma semana cheia para recuperar os jogadores e os problemas físicos no elenco fazem o técnico Cuca pensar e rodar a equipe nas próximas partidas.

Para o confronto com o Bahia nesta quarta-feira, por exemplo, Cuca só terá um dia para treinar todo o elenco, já que apenas os reservas foram a campo no treino de segunda. A equipe terá ao menos uma mudança: Liziero, que sofreu um entorse no tornozelo direito e só voltará após a Copa América. Outros jogadores são dúvidas, como Hernanes, com incômodo muscular na coxa direita, e Antony, com dores na costela.

Questionado sobre a sequência de jogos de Brasileirão e Copa do Brasil, Cuca disse que ainda não prioriza algum campeonato. Nos pontos corridos, o São Paulo está em terceiro lugar, com 11 pontos, apenas dois a menos que o líder Palmeiras. Já no mata-mata, a equipe inicia as oitavas de final contra o Bahia nesta quarta-feira.

"Não tinha necessidade de poupar (para o jogo de domingo), porque teve a semana para descansar e trabalhar. Eu priorizo as duas competições, independentemente de quem joga ou não. A prioridade é seguir forte no Brasileiro e na Copa do Brasil", desconversou o treinador.

Após enfrentar o Bahia, o São Paulo terá pela frente o clássico contra o Corinthians, domingo, em Itaquera. Em seguida, volta a encarar o Bahia, pela volta das oitavas de final, no dia 29. A sequência terá fim diante do Cruzeiro, em 2 de junho.