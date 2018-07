Sequência em casa anima o Palmeiras contra a Ferroviária

A goleada por 4 a 1 sobre o XV de Piracicaba, na quinta-feira, encerrou uma série de resultados negativos do Palmeiras e deu ânimo aos torcedores para ver a equipe jogar o que dela de espera. E com mais um motivo de otimismo. O time começa hoje, contra a Ferroviária, às 17h, no Allianz Parque, uma sequência de quatro jogos em casa. É a oportunidade de acabar definitivamente com qualquer ameaça de crise.

Depois do jogo de hoje contra a sensação dos times pequenos no campeonato, o Palmeiras fará em casa mais um jogo pelo Paulista, contra o Capivariano, e dois pela Libertadores, quando vai enfrentar o Rosario Central, da Argentina, e Nacional, do Uruguai.

Conquistando quatro resultados positivos, algo que está longe de ser impossível, a equipe alviverde fica em situação confortável nas duas competições e ganha força para o clássico com o São Paulo, no Morumbi, quinto jogo da sequência.

“Tínhamos a oportunidade de fazer um grande jogo com a vitória sobre o XV e agora temos quatro jogos juntos da nossa torcida, o que faz uma diferença tremenda”, disse o comandante palmeirense, Marcelo Oliveira, que se prepara para ver a casa cheia nos próximos jogos.

Mais do que resultados positivos, o Palmeiras precisa consolidar a mudança na qualidade do futebol apresentado. Diante do XV de Piracicaba, principalmente no segundo tempo, a equipe mostrou uma postura diferente dos últimos jogos e, por isso, o treinador decidiu deixar de lado a ideia de poupar jogadores em razão do jogo com o Rosario Central, na quinta-feira.

Assim, ele vai levar força máxima para a partida. Zé Roberto, que não atuou na última rodada, está de volta. O restante do time deve ser o mesmo que goleou o XV de Piracicaba. Lucas Barrios, com dores musculares, iniciou a recuperação física e deve ter condições de jogo na quinta-feira.

DESAFIO

Do outro lado do campo, esta o time sensação do Campeonato Paulista. Embora tenha sido derrotado na última rodada - 3 x 2 para o Ituano - e perdido a invencibilidade na competição, a Ferroviária ainda é uma das atrações da competição. O técnico português Sérgio Vieira tem chamado a atenção pelo bom futebol e ofensividade empregados na equipe.

No único teste contra um grande no campeonato, a Ferroviária empatou por 2 a 2 com o Corinthians e teve boas oportunidades de conquistar a vitória. O lateral-direito Igor Julião, com dores na coxa esquerda, está fora. Alex Silva é o mais cotado para a vaga, mas o treinador pode apostar na estreia do zagueiro Luis Gustavo, que também pode ser opção como lateral e volante. O jogador iniciou a carreira no Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Roger Carvalho, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Jean, Arouca, Dudu e Gabriel Jesus; Alecsandro

Técnico: Marcelo Oliveira

FERROVIÁRIA: Alexandre Cajuru; Alex Silva (Luis Gustavo), Luan, Marcão e Thallyson; Renato Xavier, Juninho e Danielzinho; Caíque, Tiago Marques e Rafinha

Técnico: Sérgio Vieira

JUIZ: Thiago Duarte Peixoto

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 17h