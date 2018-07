Palmeiras aposta em sequência caseira para embalar de vez

O Palmeiras tem uma rara oportunidade de embalar uma nova fase positiva. Após a vitória por 4 a 1 sobre o XV de Piracicaba, nesta quinta-feira, no estádio Barão de Serra Negra, a equipe alviverde terá pela frente quatro jogos consecutivos no Allianz Parque e grande chance de conquistar quatro resultados positivos e chegar com a moral elevada para o clássico com o São Paulo, dia 13.

O maratona caseira começa neste domingo, quando a equipe alviverde recebe a Ferroviária. Na quinta-feira encara o Rosario, pela Libertadores. No dia 6 de março o compromisso é com o Capivariano, pelo estadual e encerra a sequência dia 9 diante do Nacional. Já no dia 13, vai até o Morumbi enfrentar o rival São Paulo.

“É uma boa oportunidade para engrenar de vez. A tendência é manter a base do time. Só vai ficar fora quem não tem condições de jogar por cansaço ou ameaça de lesão. O entrosamento faz a jogada sair sem sofrimento”, comentou o técnico Marcelo Oliveira.

Uma sequência positiva também pode ser bom para o técnico Marcelo Oliveira trabalhar em paz. Com as más atuações da equipe e resultados ruins, a pressão sobre seu trabalho era grande. Os jogadores, desde o início saíram em defesa do chefe.

“Temos coisa para melhorar, como posse de bola. O Marcelo, coitado, está apanhando bastante, mas está trabalhando muito”, disse o meia Robinho, em entrevista à SporTV.