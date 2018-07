Sequência inicial do Paulista preocupa Ceni no São Paulo

Osasco Audax, Ponte Preta e Santos. Os três primeiros compromissos oficiais de Rogério Ceni como técnico do São Paulo já preocupam bastante o ex-goleiro. O começo do Campeonato Paulista, a partir de fevereiro, será a primeira grande competição dele no cargo, desafio que ele quer superar para largar com uma boa sequência.

"Temos uma sequência muito difícil, contra os dois finalistas do último Campeonato Paulista, Santos e Audax, mais a Ponte Preta, que ganhou do São Paulo no último ano e ficou na nossa frente do Campeonato Brasileiro. Já estou me preocupando com isso", explicou o treinador. Antes desses compromissos, o São Paulo vai disputar a Florida Cup, nos Estados Unidos, a partir do dia 19 de janeiro.

O primeiro jogo oficial do time no ano será fora de casa dia 5 de fevereiro, contra o Osasco Audax, mesmo adversário e local da eliminação nas quartas de final do Estadual em 2016. Depois, Ceni vai ao Morumbi pela primeira vez como técnico contra a Ponte Preta. A terceira rodada é o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, onde fez o último jogo como profissional.

A primeira oportunidade para disputar um clássico como mandante vai demorar. Será apenas em março, no dia 26, contra o Corinthians, pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual. "Não vim aqui como goleiro, vim dirigir bem a equipe e espero conseguir bons resultados desde o começo", comentou.