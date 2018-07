Ser um dos 3 primeiros é meta do São Paulo, diz técnico

A decisão da Confederação Sul-Americana de "devolver" uma das vagas destinadas ao Brasil na próxima edição da Libertadores não alterou o planejamento do São Paulo. O técnico Paulo César Carpegiani garantiu que o objetivo da equipe é terminar o Campeonato Brasileiro entre os três primeiros colocados.

O treinador acredita que um clube brasileiro vai faturar o título da Copa Sul-Americana, o que "tiraria" uma das vagas reservadas ao Brasileirão. "Temos de buscar o G-3. Não tem de ficar se iludindo. Temos a meta de ir jogo a jogo precisamos trabalhar em cima disso. O G-4 é uma incógnita. São regras que mudaram no meio da competição. Isso não é bom. Nossa meta é sempre lá em cima", disse Carpegiani.

A preocupação do técnico se deve ao bom desempenho dos brasileiros na Sul-Americana, com Atlético Mineiro, Palmeiras, Avaí e Goiás classificados às quartas de final. Por isso, o treinador ressaltou a necessidade do São Paulo derrotar o Ceará, domingo, em Fortaleza, e obter a quarta vitória seguida no Brasileirão. "São três pontos importantíssimos para entrarmos no campeonato", comentou.