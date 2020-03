'Será desafio decidir quem paga a conta de adiar a Olimpíada', diz comitê local

O presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio-2020, Yoshiro Mori, afirmou às federações internacionais que decidir quem pagará a conta de adiar os Jogos para 2021 será um 'grande desafio', segundo o site de notícias olímpicas Insidethegame publicou neste sábado.

