'Será um grande teste para nossa seleção', diz Southgate antes de pegar Colômbia

O técnico inglês Gareth Southgate considera a partida diante da Colômbia, pelas oitavas de final, como um grande teste para a seleção na Copa do Mundo. Depois de vitórias fáceis diante do Panamá e Tunísia e de uma derrota para a Bélgica, o treinador avalia que o time pode provar suas reais pretensões na Rússia. Na última partida da fase de grupos, a Inglaterra chegou a poupar jogadores em função do desgaste físico.

"Será um grande teste para nossa seleção. É o momento em que os jogadores mostram que podem escrever sua própria história", afirmou o treinador em entrevista coletiva no estádio do Spartak, em Moscou, palco do confronto que começará às 15 horas (de Brasília) desta terça-feira.

Southgate disse que não se preocupa com a possibilidade de decisão por pênaltis. A Rússia, por exemplo, conseguiu sua vaga nas quartas de final após superar a Espanha por 4 a 3 - o goleiro Akinfeev defendeu duas cobranças. "Nós estamos muito concentrados no que vai acontecer durante o jogo. Precisamos estar concentrados nos tempo normal. Depois veremos se a cobrança de pênaltis for necessária", afirmou o treinador.

O comandante inglês elogiou a equipe colombiana, não apenas pelos talentos individuais, mas também pelo jogo coletivo. "Não podemos dar espaços para o time da Colômbia. Diante da Polônia, eles tiveram chances para jogar e criaram muitos problemas para os rivais", disse o técnico. "O treinador (José Pékerman) é muito experiente e conhece bem as características dos jogos de Copa do Mundo".

Questionado sobre a passagem discreta de Falcao Garcia pelo futebol inglês, o treinador afirmou que o colombiano sofreu com lesões que prejudicaram seu desempenho. "Ele teve momentos brilhantes no Atlético de Madrid, mas depois teve uma ruptura nos ligamentos (do joelho). Para o jogador se recuperar de uma lesão como essa, ele precisa de um ano mais ou menos. Não podemos analisar a carreira dele a partir da passagem pelo futebol inglês", afirmou.