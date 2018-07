'Serão 11 finais', avisa Rodrigo Caio sobre luta contra o rebaixamento

A derrota para o Vitória reacendeu o sinal amarelo no São Paulo. Com o segundo revés consecutivo no Campeonato Brasileiro - perdeu também para o Atlético-PR -, o time do técnico Ricardo Gomes soma 34 pontos e está a apenas quatro da zona de rebaixamento, que atualmente é ocupada por Cruzeiro, Internacional, Santa Cruz e América-MG. Por isso, o discurso no Morumbi é de que serão 11 decisões até o fim da temporada.

A primeira será no próximo sábado, em casa. O adversário será justamente o vice-líder Flamengo, que briga pelo título contra o Palmeiras. "As pessoas que podem mudar isso somos nós mesmos. E no sábado, diante da nossa torcida, temos que começar essa virada. Cada jogo será uma decisão", prometeu o zagueiro Rodrigo Caio. "O jogador que não viver isso estará totalmente diferente do grupo. Serão 11 finais para nos distanciarmos da zona e terminarmos o ano mais felizes", completou.

O goleiro Denis lamentou o momento da equipe no Campeonato Brasileiro. "O São Paulo não merece estar nessa posição, todos nós temos consciência disso. A gente entra pressionado, precisando vencer, todo time que está embaixo da tabela é assim, e esse é o nosso caso", discursou o camisa 1. "Temos que ter concentração neste momento para não deixar isso afetar. Vamos trabalhar isso essa semana para melhorar no próximo jogo."

Depois da partida contra o Flamengo, o São Paulo terá uma parada duríssima contra o Sport, quarta-feira, dia 5 de outubro, na Ilha do Retiro. A equipe pernambucana está um ponto atrás da equipe tricolor na tabela de classificação e também luta para se afastar da zona de rebaixamento.

A sequência até o final do Campeonato Brasileiro ainda prevê o clássico contra o Santos, no dia 13 de outubro, no Pacaembu, além de jogos diante de Fluminense (fora), Ponte Preta (casa), América-MG (f), Corinthians (c), Grêmio (c), Chapecoense (f), Atlético-MG (f) e Santa Cruz (c).