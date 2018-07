Serginho agradece apoio de Dorival e espera novas chances no Santos em 2016

"A chegada do Dorival pra mim foi muito importante. Tive mais chances de estar em campo, defendendo o Peixe. Espero que o próximo ano seja melhor do que esse. Tanto pra mim, quanto pro Santos, e não tenho dúvidas que vamos brigar novamente por títulos na próxima temporada", disse ao site oficial do Santos.

Serginho, inclusive, fechou o ano sendo titular no último jogo do time, a goleada por 5 a 1 sobre o Atlético Paranaense, na rodada final do Campeonato Brasileiro. O meia foi um dos destaques do Santos na conquista do título da Copa São Paulo de 2014 e aposta que mais promessas vão surgir no torneio em janeiro e serão aproveitadas por Dorival em 2016.

"A Copa SP é muito importante na vida do atleta, fazendo uma boa Copinha, a chance de subir pro profissional é muito grande. E o Santos é sempre muito forte na base. Tenho certeza que vários garotos vão se destacar", comentou o meia santista.