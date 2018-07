Serginho chega ao Palmeiras projetando retorno para a Série A

SÃO PAULO - O meia Serginho foi apresentado nesta sexta-feira como novo reforço do Palmeiras e chegou cheio de empolgação. O jogador, negociado do Oeste por empréstimo até maio do ano que vem, espera manter sua média pessoal de um acesso por ano. Ele conseguiu os feitos com o time de Itápolis nas últimas duas temporadas.

"No Oeste, eu consegui o acesso da Série D para a C do Campeonato Brasileiro, e da C para a B também. Agora, vou trabalhar firme para ajudar a levar o Palmeiras de volta ao lugar que o clube merece, que é a primeira divisão do Nacional", disse o jogador, ao vestir o uniforme do clube. Serginho vai usar a camisa 20 e pode fazer sua estreia já nesta terça-feira, contra o Tijuana, pela Libertadores. Ele não poderá atuar no Campeonato Paulista.

APOSTA

Revelado pelo Santos, o meia chegou a jogar com Ganso, André e Neymar nas categorias de base da Vila. Serginho comentou sobre sua relação com o astro santista. "A gente brincava muito. O Neymar sempre foi um cara diferenciado. Hoje, ele é meu amigo pessoal. Lembro que as famílias sempre estavam juntas. Posso dizer que fui companheiro do melhor jogador do Brasil e ele me ajudou bastante."