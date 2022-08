Serginho Chulapa entra para seleto grupo de Ídolos Eternos no Santos: 'Parte da história'

Terceiro maior artilheiro após a era Pelé no Santos, Serginho Chulapa agora faz parte do seleto grupo Ídolos Eternos do clube da Baixada. O novo integrante divide as honrarias com Pepe, Mengálvio, Edu, Clodoaldo, Manoel Maria, Abel Verônico e Lima, também homenageado recentemente.

"O Chulapa faz parte da história do Santos FC. Atacante impecável, técnico enérgico, auxiliar para todas as horas. Agora ele entra para esse grupo mais do que especial dos nossos Ídolos Eternos", festejou o presidente Andres Rueda ao anunciar a homenagem.

Autor do gol do título paulista de 1984, Serginho chegou à Vila Belmiro em 1983, depois de disputar a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, para concretizar o sonho de defender o clube de coração. Naquele ano foi o artilheiro do Paulistão e do Brasileirão, ambos com 22 gols.

No ano seguinte garantiu a conquista do Estadual com artilharia e gol da taça, diante do Corinthians, no Morumbi. Foram 104 gols em 201 jogos do 21º goleador da história do Santos. Após aposentadoria, Serginho não abandonou o amor pelo clube, foi treinador em algumas oportunidades e fez parte da comissão técnica permanente santista.

"Os torcedores ficarão muito felizes, porque ele estará ainda mais próximo. Participará de eventos e festas, como representante oficial do nosso clube, e seguirá ajudando, com certeza, no futebol, com sua experiência, seus conselhos, seu olhar de goleador", destacou Rueda.