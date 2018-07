Serginho cobra foco de jogadores do Vasco: 'Pensar apenas no nosso jogo'

"Nós não podemos pensar em qualquer outra partida, apenas em nosso jogo. O nosso jogo é contra o Coritiba, o nosso foco está no Coritiba. Não adiantar ficar pensando em qualquer outra partida. Posso dizer apenas que eu entro em campo sempre pensando em vencer. Vamos em busca dos três pontos, pois esse é o único resultado que nos interessa dentro da competição", declarou o volante Serginho nesta terça-feira.

Por mais que a situação seja extremamente complicada, o clima no Vasco é dos melhores. Isso porque a equipe vem mostrando um bom futebol nas últimas rodadas, arrancou e ainda se mantém com chances de ficar na Série A, panorama impensável há alguns meses. Prova do bom momento foi a suada vitória sobre o Santos no último domingo.

"Todo mundo que faz parte do grupo iniciou a semana alegre por conta da partida que fizemos diante do Santos. Por outro lado, estamos focados no próximo jogo. Vai ser uma partida difícil. É a nossa permanência na Série A. Vamos estudar bastante a equipe adversária durante a semana. Queremos apresentar um bom futebol e conquistar uma grande vitória. O resultado positivo é fundamental para a gente", disse Serginho.