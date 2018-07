Serginho destaca briga por vaga de titular no Palmeiras Com mais de 40 jogadores no elenco, a briga por uma vaga no Palmeiras cresce a cada dia. Na reta final da Série B antes da paralisação para a disputa da Copa das Confederações, o meia Serginho vinha levando vantagem nesta disputa e fez sua primeira partida como titular do clube na vitória por 2 a 0 sobre o América-RN, no último dia 11. O próprio jogador, contratado ao fim do Campeonato Paulista junto ao Oeste, exaltou essa competição pela titularidade.