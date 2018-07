Serginho deve ganhar vaga de titular no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Serginho pode ser a novidade no ataque do Palmeiras para o jogo de sábado, contra o América-MG, em Belo Horizonte, pela Série B. O jogador, autor do último gol da vitória por 3 a 0 sobre o ASA, na noite de terça-feira, é cotado para herdar a posição de Vinícius, que viaja para defender a seleção brasileira Sub-20 em amistoso contra a seleção catarinense.

Serginho veio do Oeste, de Itápolis, após a disputa do Campeonato Paulista e está eufórico com a oportunidade. "Vivo o melhor momento da minha vida. O que sempre busquei é estar em boa fase em um time grande e fazendo gols. É um sonho realizado", afirmou o jogador de 22 anos, que destacou o clima de companheirismo no time mesmo com a disputa pela posição de titular.

Com contrato até o fim do ano, Serginho afirmou que já planeja continuar no Palmeiras para fazer parte do grupo no ano do centenário do clube em 2014. "Meu objetivo é ficar. Quero me manter, fazer história e ter meu nome no mural dos grandes jogadores que aqui passaram", explicou.

Na partida contra o América-MG o Palmeiras também volta a contar com jogadores que estavam em compromissos com suas seleções, como o volante uruguaio Eguren e o zagueiro brasileiro Henrique, que retorna para ser titular da defesa ao lado de Vilson. Tiago Alves, que atuou na posição como substituo, sentiu uma lesão na coxa esquerda contra o ASA e foi substituído ainda no primeiro tempo - ele ainda não tem previsão de retorno.