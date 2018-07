Serginho diz não se incomodar com reserva no Palmeiras Autor do gol mais bonito na goleada por 4 a 1 sobre o ABC, sexta-feira, no Pacaembu, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Serginho curte a boa fase com a camisa do Palmeiras. O jogador, que tem entrado na maioria das partidas, mostra humildade e nega que as boas atuações sejam suficientes para creditá-lo entre os titulares.