Serginho elogia ambiente no Vasco e ressalta importância de vitória no domingo Quarto colocado no Campeonato Carioca, o Vasco tem uma partida importante contra o Friburguense, neste domingo, fora de casa. Uma vitória poderá alçar o time até mesmo à liderança da competição, mas se perder o time de São Januário pode até mesmo ficar de fora da zona de classificação às semifinais. Por isso, o volante Serginho destacou a importância de um bom resultado.