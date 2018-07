Serginho minimiza vantagem vascaína na final do Carioca O volante cruzmaltino Serginho minimizou nesta quinta-feira a vantagem conquistada pelo Vasco para a partida decisiva diante do Botafogo, domingo, no Maracanã. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o time vascaíno precisa somente de um empate para voltar a conquistar o campeonato Carioca. Para o jogador, porém, essa vantagem só poderá fazer a diferença nos minutos finais.