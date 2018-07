Serginho pede Vasco sem erros para superar retranca do Madureira

Após a estreia vitoriosa no Campeonato Carioca - bateu o Cabofriense por 2 a 0 -, o Vasco agora disputa a sua primeira partida como mandante, na próxima quinta-feira, diante do Madureira em São Januário. O volante Serginho destacou que o adversário deverá entrar campo fechado, tentando explorar os erros do time. Por isso, destacou a necessidade de a equipe se impor e não falhar para assegurar o seu segundo triunfo na competição.

"Hoje fizemos um treinamento pensando no Madureira. A gente sabe que qualquer equipe que venha jogar contra o Vasco, pela grandeza que tem o clube, vai marcar atrás da linha da bola, vai esperar a gente tomar a iniciativa, e nós temos que tomar. Sendo um time grande, como é o Vasco, sabemos que os times vão esperar um erro nosso pra jogar no contra-ataque. Mas o professor está montando um esquema pra gente entrar em campo e fazer o nosso melhor", disse.

Serginho ressaltou a importância de o Vasco se impor como mandante desde o primeiro jogo na temporada para amedrontar os adversários em São Januário. Além disso, afirmou que será especial atuar pela primeira no estádio com o apoio da torcida.