Serginho promete Vasco 'tranquilo' em semi com o Flamengo

O volante Serginho concedeu entrevista coletiva neste sábado e exibiu confiança de que o Vasco poderá superar o Flamengo neste domingo, a partir das 16 horas, no Maracanã, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O jogador ainda disse acreditar que seu time estará mais calmo do que no confronto de ida do mata-mata, no qual o árbitro deixou de punir como deveria várias jogadas violentas e o clima foi quente entre as duas equipes.

"Clássico sempre vai ser marcado por isso. É difícil ver um bom futebol, porque é a vontade de ganhar, os ânimos estão à flor da pele. Se você chega atrasado numa bola, acaba pegando o adversário. Vamos fazer o melhor possível. Não vamos entrar em onda de querer brigar, vai vencer quem estiver mais concentrado. Aqui no Vasco está todo mundo bem tranquilo para jogar futebol", afirmou o jogador.

O histórico de vitórias do Flamengo sobre o Vasco em jogos decisivos nos últimos anos também foi deixado de lado por Serginho. Ele lembrou que o renovado grupo vascaíno não sofreu com as derrotas passadas e por isso não vê a "freguesia" recente como um problema emocional a ser encarado pelos atletas da sua equipe.

"Eu, Serginho, e o grupo do Vasco atual não fizemos parte dos jogos nos outros anos, dos outros clássicos. Temos de pensar daqui para frente. A gente procura pensar sempre no próximo jogo, no ano que estamos vivenciando. Espero que o Vasco amanhã esteja bem centrado para fazer um bom jogo, jogar um bom futebol e vencer", disse.